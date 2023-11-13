Ильхам Алиев встречает лидеров Центральной Азии

Президент Азербайджана сегодня проводит встречи с лидерами членов СПЕКА. Состоялись переговоры с президентами Таджикистана и Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в пятницу поочередно с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Переговоры Ильхама Алиева с главами государств ЦА прошли с участием делегаций.
Президенты республик ЦА прибыли в Баку накануне. Сегодня в азербайджанской столице они примут участие в саммите СПЕКА (Спецпрограмма ООН для экономик Центральной Азии), посвященном юбилею Программы.
Участники СПЕКА: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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