Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встречает лидеров Центральной Азии

Ильхам Алиев и Садыр Жапаров
Президент Азербайджана сегодня проводит встречи с лидерами членов СПЕКА. Состоялись переговоры с президентами Таджикистана и Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в пятницу поочередно с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном и коллегой из Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон

Переговоры Ильхама Алиева с главами государств ЦА прошли с участием делегаций.

Президенты республик ЦА прибыли в Баку накануне. Сегодня в азербайджанской столице они примут участие в саммите СПЕКА (Спецпрограмма ООН для экономик Центральной Азии), посвященном юбилею Программы.

Участники СПЕКА: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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