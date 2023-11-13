Президенты Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Азербайджан

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана прилетели в Азербайджан для участия в саммите СПЕКА. Он запланирован на пятницу.

Вечером 23 ноября президенты Кыргызстана и Таджикистана прилетели с рабочим визитом в Баку. Цель поездки – участие в саммите СПЕКА (Спецпрограмма ООН для экономик Центральной Азии).

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прибыли в азербайджанскую столицу из Беларуси, где сегодня проходил саммит ОДКБ.

Напомним, программу СПЕКА учредили весной 1998 года. Ее участниками являются шесть государств – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.