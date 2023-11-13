Вестник Кавказа

В Баку прибыл президент Казахстана

В Баку прибыл президент Казахстана
В Азербайджан прибыл президент Казахстана. Токаев наряду с другими лидерами стран СПЕКА примет участие в саммите в честь 25-летия Программы.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг вечером прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В азербайджанской столице Токаева встречали с почетным караулом, развевались флаги Азербайджана и Казахстана.

У трапа Токаева ожидали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

В Баку в пятницу состоится саммит лидеров стран Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Помимо Токаева в Баку прибудут лидеры Кыргызстана Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон.

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