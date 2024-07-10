Ильхам Алиев показал в Оксфорде, как идут переговоры с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находясь с визитом в Великобритании, лаконично ответил на вопрос журналиста о ходе переговоров по мирному соглашению с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал оценку хода переговоров по мирному соглашению между Ереваном и Баку.

В ходе визита главы государства в Великобританию журналист itv поинтересовался у проходящего азербайджанского президента, как протекают мирные переговоры между сторонами.

В ответ Ильхам Алиев улыбнулся и поднял большой палец вверх.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что армянская сторона отказалась от проведения встречи Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, несмотря на усилия Лондона по ее организации. Об этом сообщили глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник президента Хикмет Гаджиев. Дипломаты отметили, что отказ Еревана от переговоров представляет собой отступление от мирной повестки.