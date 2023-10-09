ХАМАС снова ведет ракетный обстрел Иерусалима

Опубликовано: 18:03, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бригады военного крыла ХАМАС "Аль-Кассам" снова атаковали Иерусалим ракетами, есть пострадавшие.

Бригады "Аль-Кассам" военного крыла ХАМАС снова выпустили ракеты, направленные на Иерусалим.

"В ответ на обстрелы жилых домов бригады "Аль-Кассам" обстреляли оккупированный Иерусалим ракетным залпом"

- заявление бригад "Аль-Кассам"

На этот момент известно, что после падения одной из этих ракет в пригороде Иерусалима ранены по меньшей мере четверо израильтян, в их числе – 10-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.

Напомним, 7 октября территории Израиля подверглись обстрелу со стороны сектора Газа. Жертвами атаки ХАМАС стали более 700 человек, еще 2,3 тыс мирных жителей получили ранения. В ответ власти Израиля заявили о начале операции под названием "Железные мечи". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о "состоянии готовности к войне", а в стране начался массовый сбор резервистов.