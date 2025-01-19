ХАМАС вернул Израилю военных заложниц

Военнослужащая армии Израиля освобождена из плена ХАМАС. Свыше 500 тыс палестинцев вернулись в северный районы Газы.

Израильская военнослужащая Агам Бергер, которая находилась в заложниках в секторе Газа, освобождена и находится на территории Израиля, пишет пресс-служба ЦАХАЛ.

В ведомстве заявили, что Бергер пересекла израильскую границу вместе с силами израильской армии и сейчас направляется к сотрудникам МККК в Хан-Юнисе.

Отмечается, что освобожденная из плена ХАМАС военная встретится в пункте со своими родителями. Власти страны пообещали оказать всестороннюю поддержку ей и ее семье.

Помимо этого, работникам Международного Комитета Красного Креста передали еще двух заложников – 80-летнего Гади Мозеса и 29-летнюю Арбель Йехуд.

В пресс-службе Армии обороны Израиля также заявили о передаче Красному кресту еще пятерых иностранцев. Всех освобожденных обменяли на палестинских заключенных.

Кроме того, телеканал Al Jazeera сообщил о возвращении за последние несколько дней свыше 500 тыс палестинцев в северный районы сектора Газа.

Отмечается, что северных территорий местные жители добираются пешком через 30-километровый маршрут. Это стало возможным после открытия прибрежной дороги и дороги «Салах-эд-Дин».

Перемирие в Газе

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как продвигается сейчас первый этап перемирия между ХАМАС и ЦАХАЛ и как к самому прекращению огня относятся в Израиле и секторе Газа.

"Полного удовлетворения нет ни у одной стороны, при этом так или иначе договоренности реализуются, что мы наблюдаем в прямом эфире. Лимит договороспособности, что у ХАМАС, что у правительства Израиля, пока не исчерпан. И те, и другие пытаются каким-то образом привыкнуть к новому статус-кво", - прежде всего сказал он.

"В Израиле происходит очень много информационных вбросов, критика по отношению к правительству Нетаньяху не сокращается. Все больше и больше говорят о том, что Нетаньяху специально не давал согласия на прекращение военных действий несколько месяцев тому назад, тянул до прихода Трампа, так как демократическая администрация не могла помочь ему решить вопросы, касающиеся его дальнейшего участия в израильской политике. То есть премьер-министра обвиняют в том, что он преследовал свои корыстные внутриполитические цели", - отметил Турал Керимов.

Также Биньямину Нетаньяху вменяют в вину безрезультатность операции в Газе. "Чем дальше удается знакомиться с подробностями перемирия и их исполнением, тем больше понятно, что Израиль ничего особенного не добился. Израильские войска, пусть не полностью, но уходят из сектора Газа, властью в Газе безраздельно остается ХАМАС. Обсуждаются вопросы возобновления не только гуманитарной помощи в Газу, но и финансирования сектора для его реконструкции и реабилитации, ведь Газу, по сути дела, нужно отстраивать заново", - продолжил востоковед.

"Американцы уже сигнализируют, что ХАМАС, с одной стороны, лишился тех ресурсов, которые у него были на октябрь 2023 года, особенно по ракетному оружию и беспилотникам, но с другой стороны, количество членов данной организации, ее боеспособность и управляемость, способность контролировать ситуацию на земле почти не изменились. С возвращением палестинцев на север сектора Газа в этот район вернулись и тысячи, даже десятки тысяч членов ХАМАС", - обратил внимание Турал Керимов.

"Между тем число погибших в секторе Газа сейчас наверняка увеличится. Сейчас известно, по данным палестинской стороны, о чуть менее 50 тыс жертв бомбардировок, но с разбором завалов на севере сектора могут быть найдены еще 20-30 тыс тел погибших. Это огромный ущерб палестинской стороне. А ведь операция нанесла огромный ущерб в плане экономики и самому Израилю, учитывая, сколько денег было потрачено на ведение боевых действий", - сообщил советник медиагруппы "Россия сегодня".

Инициативы Трампа

Эксперт также напомнил о радикальных предложениях президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа. "Трамп заявил, что жители сектора Газы должны жить в мире, но этот мир возможно установить, только если они оттуда уедут – он предложил Египту и другим арабским странам принять хотя бы 1,5 млн из 2,5 млн жителей сектора. Естественно, подобное предложение было воспринято в штыки, Египет уже его опроверг, все остальные государства тоже высказали свою крайне отрицательную реакцию на этот счет. Но я думаю, что подобного рода добровольно-принудительные предложения со стороны Трампа в вопросах Газы к арабской стороне продолжатся", - ожидает он.

"В ближайшее время должен состояться визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, об этом сообщают американские СМИ. Я думаю, что там будут обсуждаться важные вопросы, которые касаются дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, включая и палестино-израильский конфликт, и так называемую "сделку века" Трампа между Израилем и арабскими странами, и по дальнейшей судьбе реагирования на израильскую мирную программу", - сказал Турал Керимов, добавив, что также предстоит выяснить, какую политику изберет Трамп в отношении Сирии.

Турецкое измерение перемирия в Газе

По данным израильских СМИ, США могут использовать сирийскую тему для обеспечения турецко-израильского урегулирования, важного для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Эти СМИ пишут о договоренностях между Трампом и Эрдоганом по выводу американских сил из Сирии на турецких условиях. Единственная крупная уступка Турции в ответ на это – нормализация отношений с Израилем. Турецкое правительство вполне может пойти на подобного рода договоренность, ведь первопричина жесткой риторики Эрдогана против Израиля и Нетаньяху устранена", - указал востоковед.

"Первостепенная задача Анкары в регионе – устранить угрозы со стороны курдских вооруженных организаций по периметру границ Турции, потому нормализовать отношения с Израилем – это меньшее из зол для турецкого правительства. Как только курдские организации в Сирии будут обезврежены, стороны придут к вопросу вывода израильских войск с тех сирийских территорий, которые они заняли за последние два месяца. Здесь есть самые разные рычаги давления сторон друг на друга, и надо сказать, что нормализация, скорее всего, будет проходить при непосредственном участии Азербайджана", - прогнозирует Турал Керимов.

"Я не исключаю возможности того, что усиление участия Азербайджана в сирийских вопросах может привести к тому, что Израиль, чтобы не складывать все яйца в американскую корзину, попросит азербайджанское посредничество в вопросах с Турцией. Турция против посредничества Баку выступать не будет. В этом смысле удобная конфигурация складывается и для тех, и для других. А далее может начаться торг между Турцией и Израилем по вопросу Газы. Стоит ожидать, что Турция будет продавливать интересы Катара, одного из игроков все ситуации вокруг сектора Газа", - отметил он.

"На катарские деньги Турция будет восстанавливать Газу и зарабатывать на тотальной стройке в секторе. С другой стороны, Катар сможет создать для себя зоны эксклюзивного экономического воздействия в Газе – эти территории, возможно, будут недоступны для Израиля в качестве мишеней. Ведь Катар будет строить экономические зоны в секторе Газа лишь при условии, что инвестиции будут надежно защищены. Есть вероятность, что удастся создать какую-то конфигурацию в Газе, которая позволит создать новую стабильность в условиях нынешнего статус-кво. В этом смысле самое интересное еще впереди", - заключил востоковед.