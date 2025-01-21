Вестник Кавказа

ХАМАС готовится к освобождению новых заложников

ХАМАС готовится к освобождению новых заложников
© Фото: пресс-служба премьера Израиля
Следующий этап освобождения заложников ХАМАС состоится на этой неделе. В четверг будут освобождены три человека, затем еще три – в субботу.

ХАМАС и Израиль договорились о новой фазе освобождения заложников, всего на этой неделе палестинское движение освободит шесть человек.

"ХАМАС пошел на уступки и согласился на дополнительный этап освобождения заложников в ближайший четверг. В рамках этого этапа будут освобождены гражданка Эрбиль Йехуд, военнослужащая Агам Бергер и еще один заложник"

– канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху

Также сообщается, что в субботу радикальное движение освободит еще троих.

Кроме того, ХАМАС передал израильской стороне список с информацией о количестве и состоянии заложников, подлежащих освобождению в рамках первой фазы. На первом этапе планируется освободить 33 человек, из низ семеро уже вернулись домой.

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