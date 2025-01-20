ХАМАС освободил вторую партию израильских заложников

В секторе Газа освободили четырех заложников из Израиля. ХАМАС передал Красному Кресту женщин, служивших в армии Израиля.

Палестинское движение ХАМАС освободило заложников в секторе Газа, это подтвердили израильские военные, пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что ХАМАС передал представителям Красного Креста четырех женщин, которые проходили службу в армии Израиля. Их доставили до позиций армии на границе.

Позже информацию о передаче заложниц и их вывозе подтвердили в ЦАХАЛ. СМИ пишут, что все освобожденные женщины чувствуют себя хорошо.

В свою очередь, Тель-Авив собирается передать ХАМАС 200 заключенных, 121 из которых отбывали пожизненное наказание. 70 освобожденных будут депортированы с палестинских территорий.

Стоит напомнить, что в первый раз Израиль получил трех заложниц, а ХАМАС – 90 палестинок. Обмены проводятся в рамках первой фазы соглашения о перемирии.