ХАМАС ответило на ликвидацию Насруллы

Лидеры палестинского движения ХАМАС заявили о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насруллы. Также они выразили уверенность в свое скорой победе.

Палестинские экстремисты ХАМАС по следам ликвидации генсека «Хезболлы» Хассана Насруллы выразили единство с ливанским движением.

«ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генерального секретаря «Хезболлах» Хассаном Насруллой»

– заявление палестинских радикалов

Далее в тексте заявления говорится о том, что на смену лидеров, гибнущих от израильско армии, приходят все более решительные бойцы. Также они выразили уверенность в своей скорой победе.