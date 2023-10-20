ХАМАС освободила двух заложниц

Опубликовано: 22:54, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль подтвердил информацию об освобождении двух женщин, которые с 7 октября удерживались радикалами из движения ХАМАС. Ранее о том, что две гражданки США отпущены на свободу, сообщили в самом движении.

Две заложницы, которых ХАМАС удерживало в секторе Газа, переданы Израилю, подтвердил официальный представитель ЦАХАЛ.

Как заявил Даниэль Хагари, на свободу были выпущены мать и дочь.

"Эти две женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе смертоносной атаки на кибуц Нахаль-Оз"

– представитель армии Израиля

Данные о двух освобожденных заложницах подтвердили и в аппарате премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее информацию об этом шаге распространило само ХАМАС. В движении уточнили, что отпущены две гражданки США.

Напомним, сегодня вечером Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США и ЕС требуют от Израиля отсрочить наземную операцию: задержка позволит провести переговоры с ХАМАС, которое может отпустить часть заложников.