Грузовой терминал горит в Новороссийске

Опубликовано: 11:23, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупный пожар тушат в Новороссийске, на месте ЧП работаю 14 единиц техники. Горят деревянные поддоны в грузовом терминале.

В Новороссийске этим утром начался крупный пожар - в грузовом терминале горят деревянные паллеты.

"В 09.11 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание <…> в грузовом терминале на площади 1300 кв м"

– региональное ГУ МЧС России

Пожар случился на улице Маркова, над городом поднимаются клубы черного дыма. На месте работают 14 единиц техники и свыше 40 спасателей.

"В 10.44 ликвидация открытого горения"

– МЧС

Причину возгорания предстоит выяснить.