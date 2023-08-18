Грузовой терминал горит в Новороссийске

Крупный пожар тушат в Новороссийске, на месте ЧП работаю 14 единиц техники. Горят деревянные поддоны в грузовом терминале.
В Новороссийске этим утром начался крупный пожар - в грузовом терминале горят деревянные паллеты.
"В 09.11 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание <…> в грузовом терминале на площади 1300 кв м"
– региональное ГУ МЧС России
Пожар случился на улице Маркова, над городом поднимаются клубы черного дыма. На месте работают 14 единиц техники и свыше 40 спасателей.
"В 10.44 ликвидация открытого горения"
– МЧС
Причину возгорания предстоит выяснить.