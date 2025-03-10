Пожар на свалке в Новороссийске уменьшился

Спасателям удалось сократить площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске до 1,7 тыс кв м. Тушение продолжается.

Размер пожара на свалке в Новороссийске значительно уменьшилась, рассказали в краснодарском оперштабе.

"Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 кв. метров"

- оперштаб Краснодарского края

Очаг возгорания продолжают обливать водой и обсыпать землей. В работах принимают участие 90 спасателей и 43 единицы спецтехники. Они уже успели привезти свыше 34 тыс куб м грунта для тушения огня. Для этого было выполнено около 2 тыс рейсов на самосвалах.

Напомним, что пламя на мусорном полигоне в Новороссийске разгорелось еще 13 марта. Два дня назад огнеборцам удалось его локализировать.