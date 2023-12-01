Грузовики ждут открытия Верхнего Ларса

Во вторник днем Верхний Ларс закрыт для грузового транспорта. В очереди ожидают проезда несколько сотен фур.

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии сегодня закрыт для большегрузов.

Утром из-за снегопада дорога проезд был запрещен для всех видов транспорта. В настоящее время легковые автомобили пропускают. Грузовики ждут открытия дороги, в очереди скопилось около 600 грузовых автомобилей.

Верхний Ларс - единственный пункт, через который сухопутно можно пересечь границу России и Грузии.