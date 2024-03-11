Вестник Кавказа

Грузию накроет снегом с дождем и оползнями

Грузию накроет снегом с дождем и оползнями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Резкое ухудшение погодных условий будет наблюдаться в течение ближайшего времени на территории Грузии. Из-за обильных осадков в республике возможно подтопление.

Обильный снег с дождем может вызвать резкое увеличения уровнять воды в реках Грузии.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории республики в течение суток.

"16 марта в Грузии ожидаются дождь, в высокогорных районах – снег, местами сильный"

- Национальное агентство окружающей среды Грузии

Отмечается, что из-за обильных осадков в горных районах может произойти активизация селей и оползней.

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