Грузия наращивает доходы от туризма

Грузия планирует увеличить доходы в сфере туризма. В этом году республика получит более $4 млрд прибыли.

Прибыл туристической отрасли Грузии выросла на 19% в сравнении с прошлым годом. Такую информацию опубликовала инвестиционная компания Galt&Taggart.

Отмечается, что по итогам 2023 года республика заработает $4,2 млрд. По опубликованным данным за 11 месяцев этого года республика получила $3,9 млрд, что на 22% больше по сравнению с таким же сроком 2022 года. В прошлом году республика получила $3,5 млрд.

По данным экспертов, следующий год должен ознаменоваться увеличением прибыли от туризма на 7% и достичь $4,5 млрд.