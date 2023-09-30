Аджарию сделают всесезонным курортом

Курортную часть Грузии собираются сделать всесезонной для посещения туристов. Через год туристический поток в Аджарию должен увеличиться до 6 млн.

Власти Грузии намерены создать все условия для того, чтобы курортная часть республики могла принимать путешественников круглый год. Такое заявление сделал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Одно из наших стратегических направлений – сделать Аджарию, особенно Батуми, привлекательным и оживленным туристическим направлением на все четыре сезона. К 2025 году мы должны сделать так, чтобы Аджария принимала более 6 млн посетителей, что будет очень важно для доходов каждого жителя региона"

- Торнике Рижвадзе

Отмечается, что в этом году туристический поток увеличился по сравнению с прошлым годом. В 2022 году Аджарию посетили 3,9 миллиона путешественников. По данным председателя правительства в этом году курортную часть страны посетили более 4 млн туристов.