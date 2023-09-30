Грузинская Аджария признана всесезонным европейским направлением

Опубликовано: 10:53, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический потенциал Грузии был высоко оценен на премии World travel awards. Аджария названа всесезонным европейским направлением, а ботсад в Батуми - ведущим в Европе.

Награду в сфере туризма получил регион Аджария, он признан европейским туристическим направлением, интересным в любое время года.

"Аджария получила специальный приз World travel awards. Она была названа европейским всесезонным туристическим направлением"

– департамент туризма и курортов

Поток туристов в Грузию в целом и в Аджарию в частности растет, с начала года в Аджарии побывали свыше 2 млн гостей, это почти на 50% больше, чем в прошлом году. Через два года регион намерен нарастить турпоток до 6 млн человек.

Отметим, что одним из главных курортов Аджарии является Батуми. Город, расположенный на побережье Черного моря удостоился отдельной награды, он стал лучшим в номинации "Ведущий ботанический сад Европы".