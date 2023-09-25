Рейсы Минводы-Тбилиси, Сочи-Тбилиси и Москва-Батуми разрешила Грузия

Опубликовано: 23:43, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские авиационные власти выдали разрешения двум российским компаниям на полеты между российскими и грузинскими городами – такими как Тбилиси и Батуми. Допуск получили "Азимут" и Red Wings.

Двум российским авиакомпаниям, не включенным в черный список ЕС, разрешили совершать прямые рейсы в грузинские города. Об этом рассказали в грузинском Агентстве гражданской авиации.

Рейсы "Азимут"

Как говорится в сообщении, Azimuth Airlines собирается летать по трем направлениям.

С 14 октября в течение двух недель компания будет выполнять чартерные рейсы из Минвод в Тбилиси. Частота – раз в неделю.

С 11 октября самолеты "Азимута" будут летать по маршруту Сочи-Тбилиси и обратно. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Воспользоваться ими можно будет до 28 октября включительно.

Кроме столицы Грузии, перевозчик отвезет россиян и в Батуми. Попасть к Черному морю из Москвы можно будет в период 9-26 октября. Самолеты будут летать дважды в неделю.

Полеты Red Wings в Грузию

Вторая авиакомпания – Red Wings – сможет выполнять полеты из Жуковского в Тбилиси и обратно почти каждый день, а точнее 5 дней в неделю.