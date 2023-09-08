Сборная Испании из-за утерянного багажа провела в Тбилиси тренировку без бутс

Опубликовано: 12:48, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница сборной Испании по футболу в социальных сетях

Испанская сборная по футболу не досчиталась части вещей, прилетев в Тбилиси. Сегодня "красная фурия" проведет отборочный матч Евро-2024 против команды Грузии.

Футболисты сборной Испании потеряли часть вещей по прибытии в Тбилиси, где сегодня в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года состоится встреча с национальной командой Грузии. Об этом со ссылкой на источник пишут испанские СМИ.

Согласно информации, пропажа багажа была обнаружена спустя сутки после того, как самолет с испанской сборной приземлился в аэропорту грузинской столицы. Из-за этого подопечные Луиса де ла Фуэнте были вынуждены провести тренировку без бутс и вратарских перчаток. В команде надеются на то, что вещи будут обнаружены и переданы им в кратчайшие сроки.

Квалификация Евро-2024

На данный момент сборная Испании занимает 4-ю строчку в группа A, имея в активе 3 очка. Сборная Грузии с 4 очками располагается на 2-м месте, опережая по дополнительным показателям Норвегию, набравшую такое же количество очков. Возглавляет квартет команда Шотландии (12 очков), а замыкает – Кипр (0 очков).