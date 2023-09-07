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Российские футболисты сыграли вничью с командой Египта

Российские футболисты сыграли вничью с командой Египта
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная России по футболу провела сегодня встречу с олимпийской сборной Египта. Матч закончился результативной ничьей со счетом 1:1.

В египетском городе Суэц только что завершилась товарищеская встреча по футболу между олимпийской сборной Египта и сборной России.

Счет на 6-й минуте открыл нападающий египтян Билал Мажар. Российская команда ответила точным ударом полузащитника Степана Оганесяна на 46-й минуте.

Через несколько дней сборные проведут еще одну встречу. Она пройдет в городе Суэц 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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