Сборная России по футболу дважды за неделю сыграет с Египтом 

Опубликовано: 7:34, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские футболисты менее чем за неделю дважды сыграют с Египтом. Оба матча пройдут в египетском городе Суэц.

Сборная России по футболу на следующей неделе проведет товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Об этом сказано в Telegram-канале российской национальной команды.

Первая игра состоится в ближайший четверг. Она пройдет в городе Суэц и начнется в 19:00 (мск). Еще один матч состоится там же 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

В понедельник сборная России начнет свой сентябрьский тренировочный сбор. После матчей с Египтом российские футболисты встретятся с командой Катара. Встреча состоится 12 сентября.

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