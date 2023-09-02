РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сборная России по футболу дважды за неделю сыграет с Египтом 

Сборная России по футболу дважды за неделю сыграет с Египтом 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские футболисты менее чем за неделю дважды сыграют с Египтом. Оба матча пройдут в египетском городе Суэц.

Сборная России по футболу на следующей неделе проведет товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта. Об этом сказано в Telegram-канале российской национальной команды. 

Первая игра состоится в ближайший четверг. Она пройдет в городе Суэц и начнется в 19:00 (мск). Еще один матч состоится там же 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. 

В понедельник сборная России начнет свой сентябрьский тренировочный сбор. После матчей с Египтом российские футболисты встретятся с командой Катара. Встреча состоится 12 сентября. 

ИНЖЕКТ: Футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на покупку игроков

Футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на покупку игроков

Футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на покупку игроков

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version