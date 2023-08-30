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Футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на покупку игроков

ПСЖ
© Фото: страница футбольного клуба ПСЖ в соцсетях
Английские футбольные клубы вышли на первое место по тратам в текущее трансферное окно. В топ-3 также входят саудовские и итальянские команды, потратившие на двоих более 1,6 млрд евро. Российские клубы потратили чуть менее 90 млн евро.

Футбольные клубы всего мира обновили мировой рекорд по тратам на покупку игроков, установленный четыре года назад. Об этом сказано на сайте портала Transfermarkt.

По его данным, этим летом траты клубов составили 7,63 млрд евро, что на 0,05 млрд больше, чем в 2019 году, когда на приобретение футболистов ушло 7,58 млрд евро.

Первое место по тратам в настоящее время занимают клубы из Англии – 2,43 млрд евро. В топ-3 также входят клубы из Саудовской Аравии, потратившие 846 млн евро, и клубы из Италии, чьи траты составили 794 млн. Далее следуют клубы Германии (696), Франции (691) и Испании (398).

Клубы Росси на данный момент потратили почти 90 млн евро.

Когда закрывается трансферное окно?

В ведущих европейских лигах трансферы нельзя будет осуществлять уже с 1 сентября. В РФ окно закроется 14 сентября, а в Саудовской Аравии – 20 сентября.

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