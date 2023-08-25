В РФС ждут подвижек в вопросе снятия бана с российских команд до конца года

В РФС рассчитывают на подвижки в вопросе снятия бана с российских команд до конца 2023 года. Там отметили, что на данный момент уже видна динамика относительно судей, делегатов и инспекторов.
Президент Российского футбольного союза рассчитывает, что в скором времени российские команды вернутся в европейские турниры.
"Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг"
– Александр Дюков
Он подчеркнул, что на первом этапе будут возвращены какие-то отдельные клубы.
"Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться"
– президент РФС
Говоря о том, когда именно это может произойти, он выразил надежду на то, что какие-то подвижки произойдут уже в этом году.