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Российский арбитр отправится на сбор судей в Швейцарию

Сергей Карасев
© Фото: официальный сайт Российского футбольного союза
Российский судья Сергей Карасев приедет на судейский сбор УЕФА. Он пройдет в Швейцарии в следующем месяце.

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев этой осенью посетит сбор судей УЕФА. Об этом сообщил сегодня он сам.

"Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше – не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно"

– Сергей Карасев

Он рассказал, что сбор состоится в швейцарском городе Ньон с 3 по 6 сентября.

По словам арбитра, с Роберто Розетти он не общался, а получил официальное письмо с приглашением на сбор.

"Я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов"

– рефери

В конце июня в РФС союзе рассказали, что УЕФА позвал Карасева на сбор судей, запланированный на сентябрь.

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