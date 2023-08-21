Российский арбитр отправится на сбор судей в Швейцарию

Российский судья Сергей Карасев приедет на судейский сбор УЕФА. Он пройдет в Швейцарии в следующем месяце.
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев этой осенью посетит сбор судей УЕФА. Об этом сообщил сегодня он сам.
"Я надеюсь, что поеду. Виза и рабочие документы есть, надеюсь, что ничего не изменится. 2 сентября должен полететь, что будет дальше – не знаю, съезжу на сбор, дальше будет видно"
– Сергей Карасев
Он рассказал, что сбор состоится в швейцарском городе Ньон с 3 по 6 сентября.
По словам арбитра, с Роберто Розетти он не общался, а получил официальное письмо с приглашением на сбор.
"Я все собрал, отправил информацию, что все нормально, виза есть, готов"
– рефери
В конце июня в РФС союзе рассказали, что УЕФА позвал Карасева на сбор судей, запланированный на сентябрь.