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Саудиты стремятся в Лигу чемпионов

Саудиты стремятся в Лигу чемпионов
Саудовская Аарвия планирует участвовать в Лиге чемпионов в следующем году. Футбольные клубы страны готовят обращение в УЕФА с просьбой допустить их до еврокубков.

Саудовская Аравия намерена ворваться в футбольную Лигу чемпионов со следующего года, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

В газете отметили, что саудовские клубы «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», за которые выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Садио Мане, Неймар, Малком и другие топовые футболисты, готовят обращение в УЕФА с просьбой пригласить их участвовать в еврокубках.

Клубы из КСА хотят принять участие в ЛЧ в сезоне 24/25, когда формат турнира изменится.

Новый формат Лиги чемпионов включает общую таблицу из 36 клубов, участвующих в турнире. Каждая команда проведет по 10 матчей против разных соперников. Восьмерка сильнейших автоматически выйдет в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют оставшиеся места.

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