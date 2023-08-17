"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка УЕФА

Опубликовано: 2:34, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Манчестер Сити" из Англии обыграл испанскую "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА. Английская команда впервые завоевала данный трофей.

Футбольный клуб "Манчестер Сити" впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Матч за трофей проходил в греческом городе Пирей.

В игре за кубок англичане сразились против обладателя Лиги Европы – испанской "Севильи". Основное время завершилось со счетом 1:1.

В серии пенальти точнее оказались подопечные Хосепа Гвардиолы – 5:4.

Стоит добавить, что английский клуб завоевал этот трофей впервые в своей истории.