УЕФА выплатил премиальные клубам из Азербайджана

Азербайджанские клубы получили премиальные за участие в Лиге конференций. Денежные средства были заплачены клубам "Габала", "Нефтчи" и "Сабах".
УЕФА выплатила денежные премии азербайджанским клубам, которые участвовали в Лиге конференций 2023/24, сообщает пресс-служба АФФА.
Как заявили в организации, денежную сумму в размере 450 тыс манатов получил футбольный клуб "Габала", завершивший выступление в еврокубках.
Продолжающим выступать в турнире командам "Нефтчи" и "Сабах" выплатили по 100 тыс манатов.