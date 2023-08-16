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УЕФА выплатил премиальные клубам из Азербайджана

УЕФА выплатил премиальные клубам из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанские клубы получили премиальные за участие в Лиге конференций. Денежные средства были заплачены клубам "Габала", "Нефтчи" и "Сабах".

УЕФА выплатила денежные премии азербайджанским клубам, которые участвовали в Лиге конференций 2023/24, сообщает пресс-служба АФФА.

Как заявили в организации, денежную сумму в размере 450 тыс манатов получил футбольный клуб "Габала", завершивший выступление в еврокубках.

Продолжающим выступать в турнире командам "Нефтчи" и "Сабах" выплатили по 100 тыс манатов.

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