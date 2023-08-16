УЕФА выплатил премиальные клубам из Азербайджана

Опубликовано: 20:15, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские клубы получили премиальные за участие в Лиге конференций. Денежные средства были заплачены клубам "Габала", "Нефтчи" и "Сабах".

УЕФА выплатила денежные премии азербайджанским клубам, которые участвовали в Лиге конференций 2023/24, сообщает пресс-служба АФФА.

Как заявили в организации, денежную сумму в размере 450 тыс манатов получил футбольный клуб "Габала", завершивший выступление в еврокубках.

Продолжающим выступать в турнире командам "Нефтчи" и "Сабах" выплатили по 100 тыс манатов.