Полузащитник российского клуба получил грузинский паспорт

Опубликовано: 12:22, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Локомотив"

Полузащитник ФК "Локомотив" Константин Марадишвили обзавелся грузинским паспортом. Для выступления за сборную Грузии осталось получить разрешение ФИФА

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Константин Марадишвили стал гражданином Грузии. Об этом пишут местные СМИ.

Теперь игрок ожидает от ФИФА разрешения на выступление за грузинскую национальную команду.

После смены спортивного гражданства 23-летний хавбек станет легионером в российском чемпионате.

Статистика

В сезоне 2022/23 Марадишвили провел за "Локомотив" 21 матч в чемпионате России, отметившись в них двумя забитыми мячами. В этом сезоне полузащитник сыграл в одной встрече, на его счету один гол.