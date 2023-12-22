Грузия и Россия сократили товарооборот

Товарооборот Грузии и России в 2023 году сократился на 3% и составил почти $2,5 млрд. Первое место среди торговых партнеров Грузии занимает Турция – почти $3 млрд.

Национальная служба статистики Грузии сообщила о сокращении товарооборота России и Грузии в прошлом году. Он составил составил почти $2,5 млрд – на 3% меньше, чем в 2022 году.

Россия оказалась на второй строчке среди крупнейших торговых партнеров Грузии. В прошлом году ее доля в объеме составила более 11%. Экспорт товаров в Россию составил свыше $657 млн (+2,2%). При этом импорт сократился на 5% - порядка $1,8 млрд.

Лидером стала Турция, с которой Грузия наторговала почти на $3 млрд – на 6% больше показателей 2022 года. Тройку замкнули США, товарооборот с которыми превысил $2 млрд – на 60% больше, чем в 2022 году.

Общий внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году составил свыше $21,5 млрд (+12,5%). Экспорт – более $6 млрд (+9,1%), а импорт – свыше $15 млрд (+14%).