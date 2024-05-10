Гражданин Узбекистана ответит в суде за организацию незаконной миграции

Мигрант из Узбекистана организовал в КБР незаконную миграцию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.

Гражданина из Узбекистана, который проживал на территории России легально, обвиняют в организации незаконной миграции в Кабардино-Балкарии.

Как пишет пресс-служба СКР по региону, мужчина получил доверенность у жительницы КБР и пошел в многофункциональный центр.

Там он по документам фиктивно зарегистрировал двух своих соотечественников в квартире, зная, что жилье им никто не предоставит.

Отмечается, что в отношении мигранта заведено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в России. Расследование продолжается.