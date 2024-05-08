Жителей Кабардино-Балкарии ждет два грозовых дня

Синоптики пообещали гостям и жителям КБР два дня ливней и гроз. Во время гроз ветер будет разгоняться до 20−25 м/с.

Согласно прогнозу погоды, жителям Кабардино-Балкарии предстоит два дня насыщенных осадков в виде ливней и гроз.

«Во второй половине дня 16 мая и до конца суток, далее в течение суток 17 мая местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с»

– республиканский главка МЧС.

Перед началом двух дней интенсивных осадков стоит принять несколько мер предосторожности. В первую очередь, необходимо проверить кровлю дома на предмет целостности и отсутствия утечек, так как сильные ливни могут привести к затоплению помещений. Также важно убедиться, что системы водоотвода на улице функционируют исправно, чтобы избежать затопления территории вокруг дома.

Безопасность на дорогах

Дорожные полицейские напоминают, что при возникновении ливней дороги могут стать скользкими и опасными для движения. Жителям региона рекомендуется быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию до других автомобилей. Также следует избегать проезда по участкам дорог, подверженным затоплению, чтобы избежать возможных ЧП.