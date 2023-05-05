Опубликовано: 9:39, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для граждан Турции, которые желают проголосовать на всеобщих выборах, открыли в Азербайджане избирательные участки. Они могут отдать свой голос за одного из кандидатов в Баку, Гяндже и Нахчыване.

Голосование граждан Турции в связи с проведением всеобщих выборов стартовало в Азербайджане в 9:00 по местному времени, желающие пришли проголосовать в турецкое посольство в Баку.

Первым на избирательный участок явился руководитель дипломатической миссии Турции в Азербайджанской Республике Джахит Багчы. Для граждан Турции, которые временно или на постоянной основе проживают в Азербайджане, созданы все необходимые условия на избирательных участках.

Стоит добавить, что для турецких граждан избирательные участки открыты в Баку, где установлено 9 урн голосования, Гяндже (3 урны) и Нахчыване (3 урны). Отдать свой голос за того или иного кандидата они могут с 5 по 7 мая, участки открыты с 9:00 до 21:00 по местному времени.