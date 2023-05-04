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Свыше миллиона граждан Турции проголосовало на всеобщих выборах за границей

Свыше миллиона граждан Турции проголосовало на всеобщих выборах за границей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Находящиеся за границей граждане Турции продолжают голосовать на всеобщих выборах, сообщает ЦИК страны. На данный момент свои голоса уже отдали более 1,5 млн человек.

К вечеру среды в голосовании на всеобщих выборах Турции за рубежом приняли участие уже свыше 1,5 млн граждан страны. Об этом сообщил накануне ЦИК республики.

Там отметили, что к 21:30 по местному времени свои голоса отдали 1 700 165 человек.

В настоящее время за границей зарегистрированы 3,4 млн турецких избирателей. В России смогут проголосовать 14,3 тыс граждан Турции.

Всеобщие выборы в Турции состоятся 14 мая. В этот день жители республики будут выбирать президента и парламент. Голосование за рубежом уже началось, оно продлится до 9 мая.

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