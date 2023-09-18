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Град уничтожил урожай и оставил Кахети без света

Град уничтожил урожай и оставил Кахети без света
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Значительная часть кахетинских аграриев была уничтожена градом. Также в регионе наблюдаются перебои с электричеством.

На районы Кахети обрушилась непогода: град побил виноградники, частично уничтожив урожай. Также сообщается, что было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов.

«Сильный град в Кахети продолжался около получаса в воскресенье, 17 сентября. Стихия затронула около 10 сел в Кварели, Телави и Лагодехи. Особенно пострадали села Шилда, Энисели, Греми, Сабуе и Алмати»

– «Рустави 2»

Сообщается, что падение градовых масс длилось около 30 минут, за это время был уничтожен виноград, подготовленный к сбору. Также повреждены дома и автомобили местных жителей.

В настоящее время на местах продолжается ликвидация последствий разгула стихии: расчищаются дороги, убирается мусор, ведется подсчет нанесенного ущерба.

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