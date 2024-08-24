Вестник Кавказа

Хозяин случайно убил гостя на застолье в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла во время застолья на востоке Грузии. Хозяин дома хотел порадовать гостей свежей птицей, но, стреляя из ружья, нечаянно попал в одного из пришедших, в своего друга.

Убийство по неосторожности случилось в Кахети, о нем пишут грузинские СМИ.

По их информации, житель города Сигнахи устроил застолье. Во время торжества он собрался застрелить птицу, чтобы приготовить ее для гостей. Для этого хозяин использовал охотничье ружье.

К сожалению, делая выстрел, мужчина промахнулся, так что пуля попала в его 52-летнего друга. Ранение оказалось смертельным – пострадавший умер до того, как его привезли в больницу, и медики не смогли помочь.

Ведется расследование по статье об убийстве по неосторожности. Стрелявший хозяин взят под арест.

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