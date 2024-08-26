Вестник Кавказа

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети
Житель Кахети расправился с женой и двумя друзьями. Мужчине грозит несколько десятков лет тюрьмы.

В Кахети задержали 39-летнего мужчину, убившего трех человек. Об это сказано в заявлении МВД Грузии.

Все три убийства произошли в селе Ахашени.

По данным следствия, местный житель застрелил двух односельчан 39 и 44 лет, а также свою 38-летнюю супругу. После этого он покинул место преступление.

Согласно информации СМИ, жертвами убийцы оказались двое его друзей детства. Он расправился с ними и со своей женой из-за ревности.

Убийцу удалось задержать по горячим следам. По данному факту завели уголовное дело по статье об умышленном двух или более лиц. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1335 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бизнесмен попытался уйти от налогов в Карачаево-Черкесии

Бизнесмен попытался уйти от налогов в Карачаево-Черкесии

Вор церковных денег наказан в Железноводске

Вор церковных денег наказан в Железноводске

Задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции в Махачкале

Задержанный выпрыгнул из окна отдела полиции в Махачкале

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Сотрудники Дома ребенка издевались над детьми-инвалидами в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы