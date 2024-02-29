Голубика удвоит доходы грузинских фермеров в 2024 году 

Благодаря государственной поддержке производителей голубики, в Грузии ожидается увеличение прибыли с вывоза и продажи продукции в два раза. Отар Шамугия, министр окружающей среды и сельского хозяйства страны, дает позитивную оценку развитию отрасли.

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия сделал заявление, что в этом году в стране ожидается удвоенный рост производства и экспорта голубики, что позволит фермерам значительно повысить свой заработок, вплоть до 120 млн лари.

"Сейчас активный сезон сбора урожая и реализации голубики. В этом году мы ожидаем удвоения показателей производства и экспорта голубики, что означает для наших фермеров и предпринимателей около 100-120 млн лари дохода от экспорта. В ближайшие годы эти показатели будут расти. Наша цель – максимально поддержать фермеров"

– Отар Шамугия

Правительство Грузии активно помогает производителям голубики через госпрограммы. Одна из них называется "Посади будущее". В ее рамках на взращивание ягод на 28,64 кв км выделен бюджет свыше 50 млн лари. Среди регионов с плантациями голубики находятся территории Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.

Быстрый рост популярности изготовления и вывоза голубики в стране начался еще с 2019 года. Россия продолжает являться одним из главных импортеров продукции (90%).