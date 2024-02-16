Голубику начали выращивать в Дагестане

В Дагестане начало работать первое предприятие по выращиванию голубики. Уже в этом году площадь сада увеличится до 5 га.
В Дагестане решили попробовать промышленно выращивать голубику.
Первый ягодный сад появился в Магарамкентском районе.
"В одном из хозяйств села Яраг-Казмаляр под эту ягоду отвели 1 га, который уже обеспечен 3,5 тыс кустами безвирусного посадочного материала. Осенью площадь под закладки планируется расширить до 5 га"
– Минсельхоз региона
Выращивание голубики уже успешно ведется на Северном Кавказе, сады есть в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.
Голубика - одна из самых рентабельных культур, наряду с малиной.