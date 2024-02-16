Вестник Кавказа

Голубику начали выращивать в Дагестане

Голубика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане начало работать первое предприятие по выращиванию голубики. Уже в этом году площадь сада увеличится до 5 га.

В Дагестане решили попробовать промышленно выращивать голубику.

Первый ягодный сад появился в Магарамкентском районе.

"В одном из хозяйств села Яраг-Казмаляр под эту ягоду отвели 1 га, который уже обеспечен 3,5 тыс кустами безвирусного посадочного материала. Осенью площадь под закладки планируется расширить до 5 га"

– Минсельхоз региона

Выращивание голубики уже успешно ведется на Северном Кавказе, сады есть в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Голубика - одна из самых рентабельных культур, наряду с малиной.

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