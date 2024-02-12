Горный Дагестан украсят сады

В горных долинах Дагестана появятся сады. В настоящее время решается вопрос о налаживании водоснабжения данных территорий.

Горные долины Дагестана будут украшать сады. Об этом задумались региональные власти, обнаружив, что десятки тыс га республиканских земель не используются, в то время как природные условия располагают для создания там садов.

«Эти земли необходимо ввести в оборот. Люди, проживающие в горных территориях, не должны переселяться на равнины из-за нехватки рабочих мест. Нам необходимо создавать для них соответствующие, прежде всего рабочие, условия»

– премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он подчеркнул, что жители горных селений должны иметь возможность работать и зарабатывать не отрываясь от родных очагов.

В этой связи специалистам профильных ведомств было поручено изучить ситуацию на метах на предмет развития садоводства в горных долинах республики. В частности прорабатывается вопрос подачи воды.