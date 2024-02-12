В Дагестане масштабно отремонтируют дороги к достопримечательностям

Свыше 7 млрд рублей направят в Дагестане на ремонт дорог, ведущих к туристическим локациям. Станут лучше дороги ко множеству популярных мест - всего работы будут проведены на 41 турмаршруте.

В Дагестане в ближайшие два года проведут ремонт дорог на 41 туристическом маршруте.

На дорожные работы выделено 7,1 млрд рублей. Всего планируется привести в порядок 212 км дорог на востребованных у туристов маршрутах.

Турпоток в Дагестан постоянно растет. Улучшение дорог сделает отдых в республике более приятным. Чаще всего гости Дагестана посещают Сулакский каньон, комплекс пещер "Салатау", бархан "Сарыкум", осматривают ракетный корабль "Лунь", ездят в Хунзахский район и Самурский лес.

Ремонт дорог начался в прошлом году, было отремонтировано 7 км дороги в Буйнакском районе, ведущей к смотровой площадке на Сулакский каньон.

Проведен ремонт участка дороги Дылым-Инчха-Миатли, она проходит через многие достопримечательности, в том числе комплекс Главрыба, пещера Нохъо, Сулакский каньон.

Проведены работы на 14-30 км автодороги "Урма-Губден", которая относится к основным транспортным маршрутам Дагестана.