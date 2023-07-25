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Главы МИД России и Азербайджана встретились в Москве

Главы МИД России и Азербайджана встретились в Москве
© Фото: МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Азербайджан Джейхун Байрамов сегодня провели двустороннюю встречу в Москве.

В Москве сегодня прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

"Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в официальном Telegram-канале азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита Байрамова также запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, говорится в сообщении.

Переговоры по армяно-азербайджанскому мирному соглашению пройдут сегодня в Москве

Переговоры по армяно-азербайджанскому мирному соглашению пройдут сегодня в Москве

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