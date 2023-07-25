Главы МИД России и Азербайджана встретились в Москве

Опубликовано: 16:45, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Азербайджан Джейхун Байрамов сегодня провели двустороннюю встречу в Москве.

В Москве сегодня прошла встреча глав МИД России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

"Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана в официальном Telegram-канале азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита Байрамова также запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, говорится в сообщении.