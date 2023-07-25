Переговоры по армяно-азербайджанскому мирному соглашению пройдут сегодня в Москве

В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.
С рабочим визитом в РФ уже отправился азербайджанский дипломат Джейхун Байрамов: он вылетел в Москву накануне.
Ранее в МИД РФ уточнили, что запланированы и трехсторонние, и раздельные двусторонние переговоры между сторонами.
В министерстве отметили, что главы МИД в том числе пути активизации выполнения всех трехсторонних заявлений лидеров РФ, АР и РА.
"Особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие"
– МИД РФ
На повестке будут и остальные основные направления послевоенного урегулирования:
- разблокирование транспортных коммуникаций,
- делимитация госграницы,
- контакты между общественностью и экспертами Азербайджана и Армении,
- возможность диалога парламентариев.
Чего ожидать от переговоров в Москве?
По словам доцента кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктора политических наук Алексея Фененко, сегодняшняя встреча может увенчаться в лучшем случае подписанием декларации о продолжении переговорного процесса.
"Сегодня наиболее реалистичный вариант - чтобы армянская сторона подписала соглашение, что она признает условия ноябрьского соглашения 2020 года и намерена продолжать переговорный процесс в этом русле. Потому что другой результат можно будет назвать провалом и для Азербайджана в его ожиданиях мирного процесса, и для России как для посредника. Да и в перспективе курс Армении на постоянное затягивание переговоров также, я думаю, не приведет ни к чему хорошему", - пояснил эксперт в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа".
Почему Ереван увиливает от урегулирования?
Политолог добавил, что на данный момент нет никаких факторов, которые побуждали бы власти Армении к конструктивной работе по нормализации отношений.
"Напротив, пока есть два фактора, которые побуждают Ереван действовать неконструктивно. Первый - это то, что Ереван надеется на поддержку Запада, на то, что в ответ на дистанцирование от России ему поможет или Франция, или США. А второй – это рост собственного национализма. Поскольку собственные армянские националисты мечтают о реванше и все время подталкивают Никола Пашиняна, чтобы он действовал в этом направлении", - отметил он.
Соответственно, скорее всего, Армения продолжит увиливать от нормализации отношений с Азербайджаном, поэтому главное - "хотя бы вырвать из Пашиняна заявление о том, что он намерен продолжать переговорный процесс", подытожил Алексей Фененко.