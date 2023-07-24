Джейхун Байрамов отправился в Москву

Опубликовано: 18:44, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Москву. Завтра в российской столице пройдет новый раунд переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Сегодня вечером министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Россию.

В программу его рабочего визита входит двусторонняя встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основная же цель приезда - новый раунд переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по проекту Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.

Напомним, о скорой встрече глав внешнеполитических ведомств в Москве заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.