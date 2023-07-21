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Москва примет глав МИД Азербайджана и Армении

Встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении
© Фото: сайт МИД России
Ильхам Алиев анонсировал проведения переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. По его словам, они встретятся в столице России в ближайшие дни.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил о скорых переговорах руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

По словам главы государства, переговоры министров состоятся в Москве в ближайшие дни. Таким образом, встреча состоится в трехстороннем формате.

Последние переговоры руководителей МИД России, Азербайджана и Армении состоялись в мае этого года. Затем встречи Байрамова и Мирзояна проходили в Вашингтоне.

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