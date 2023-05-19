Главы МИД Азербайджана и Армении готовят мирный договор в Москве

Опубликовано: 14:13, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве сегодня проходят переговоры по мирному соглашению между Баку и Ереваном. Во встрече участвуют главы МИД России, Азербайджана и Армении.

Обсуждение мирного договора Азербайджана и Армении стартовало в российской столице.

Участники трехсторонних переговоров - министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Также запланированы двусторонние обсуждения с российской стороной.

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян при участии Сергея Лаврова обсудят проект двустороннего азербайджано-армянского соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Отметим, что в начале мая главы МИД двух республик встречались по вопросу мирного договора в США, однако по ряду ключевых вопросов так и не пришли к пониманию.

По оценке Байрамова, в переговорном процессе по итогу тесных майских контактов наметилась позитивная динамика. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства высоко оценил встречу, организованную сегодня в Москве. Он выразил надежду, что получится проговорить отдельные моменты, имеющие отношение к нормализации отношений двух стран. Министр подчеркнул, что Баку выступает за последовательное постконфликтное урегулирование отношений и ожидает плодотворным переговоров в Москве сегодня.

В переговорном процессе с конца прошлого года наблюдался застой, напомнил он. В последнее время замечено оживление диалога. Азербайджан выступает за параллельную работу по всем трекам постконфликтного урегулирования, считая их взаимодополняющими. Байрамов добавил, что в Москве есть надежда пройтись по всему спектру вопросов и на двухсторонней основе с армянской делегацией продолжить обсуждение мирного соглашения.

Глава армянского МИД также поблагодарил российскую сторону за организацию нового раунда переговоров. По словам Мирзояна, Азербайджан и Армения находятся на пути в решению по разблокировке коммуникаций и дальнейшему процессу делимитации границ на основе Алматинской декларации. Он отметил, что Еревану предстоит работать над конкретизацией параметров процесса делимитации.

Российский министр заявил, что ожидает конструктивной атмосферы и прямого диалога представителей Баку и Еревана.

"Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов"

– Сергей Лавров