Главы МИД Азербайджана и Армении готовят мирный договор в Москве

Обсуждение мирного договора Азербайджана и Армении стартовало в российской столице.
Участники трехсторонних переговоров - министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Также запланированы двусторонние обсуждения с российской стороной.
Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян при участии Сергея Лаврова обсудят проект двустороннего азербайджано-армянского соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Отметим, что в начале мая главы МИД двух республик встречались по вопросу мирного договора в США, однако по ряду ключевых вопросов так и не пришли к пониманию.
По оценке Байрамова, в переговорном процессе по итогу тесных майских контактов наметилась позитивная динамика. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства высоко оценил встречу, организованную сегодня в Москве. Он выразил надежду, что получится проговорить отдельные моменты, имеющие отношение к нормализации отношений двух стран. Министр подчеркнул, что Баку выступает за последовательное постконфликтное урегулирование отношений и ожидает плодотворным переговоров в Москве сегодня.
В переговорном процессе с конца прошлого года наблюдался застой, напомнил он. В последнее время замечено оживление диалога. Азербайджан выступает за параллельную работу по всем трекам постконфликтного урегулирования, считая их взаимодополняющими. Байрамов добавил, что в Москве есть надежда пройтись по всему спектру вопросов и на двухсторонней основе с армянской делегацией продолжить обсуждение мирного соглашения.
Глава армянского МИД также поблагодарил российскую сторону за организацию нового раунда переговоров. По словам Мирзояна, Азербайджан и Армения находятся на пути в решению по разблокировке коммуникаций и дальнейшему процессу делимитации границ на основе Алматинской декларации. Он отметил, что Еревану предстоит работать над конкретизацией параметров процесса делимитации.
Российский министр заявил, что ожидает конструктивной атмосферы и прямого диалога представителей Баку и Еревана.
"Мы последний раз встречались достаточно давно, назрело немало новых сюжетов, и рассчитываю, что сегодняшняя встреча пройдет в конструктивной атмосфере и что ваш прямой диалог позволит достичь дополнительных результатов"
– Сергей Лавров