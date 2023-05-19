Опубликовано: 11:46, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководители МИД России и Азербайджана проводят встречу в российской столице. Джейхун Байрамов прибыл в Москву на трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова стартовала в Москве, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Лавров поблагодарил своего азербайджанского коллегу за визит в столицу России. Он отметил, что встреча глав МИД России и Азербайджана дает возможность обсудить двусторонние отношения между государствами.

На встрече российский министр поднял вопрос реализации договоренностей, достигнутых президентами России и Азербайджана. В частности, руководитель ведомства коснулся международного транспортного коридора Север-Юг.

Лавров напомнил, что главы обоих государств обсуждали тему прокладки коридора и ранее. Он выразил уверенность, что Владимир Путин и Ильхам Алиев при ближайшей встрече согласуют дальнейшую работу по всем направлениям.

В свою очередь Байрамов рассказал о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что сегодня выпала возможность обсудить вопросы, связанные с нормализацией отношений Баку и Еревана.

Азербайджанский министр поблагодарил Лаврова за организацию трехсторонней встречи, подчеркнув, что вопрос по армяно-азербайджанскому урегулированию в последнее время динамично развивается. Кроме того, Байрамов выразил готовность обсудить двусторонние связи Москвы и Баку по всем направлениям.

Что изменилось за полгода

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание, что сегодня проработка проекта мирного договора будет вестись в принципиально новых условиях. "Когда Арарат Мирзоян полгода назад не приехал в Москву и Сергей Лавров с Джейхуном Байрамовым работали вдвоем, Ереван находился на пике нежелания контактировать с Баку по пунктам мирной повестки. Команда Пашиняна занималась организацией долговременной миссии "наблюдателей" ЕС и пыталась настроить международное сообщество против акции протеста экоактивистов в Карабахе. За полгода изменилось многое. Антиазербайджанская кампания Пашиняна на Западе провалилась. "Наблюдатели", разместившись в Армении, не стали подыгрывать Еревану во время армянских провокаций на границе. В Лачинском коридоре был установлен азербайджанский КПП, прекратилась контрабанда оружия и боевиков в Ханкенди", - перечислил он.

"Произошла перемена и в отношении западных спонсоров к Еревану. От команды Пашиняна стали требовать результатов на переговорах с Баку, поскольку сейчас Западу нужны такие достижения в армяно-азербайджанском урегулировании, какие могли бы составить конкуренцию российскому посредничеству. Чтобы добиться этого, американские и европейские политики стали давить на Пашиняна, чтобы тот прекращал затягивание переговоров и соглашался на конкретику во время встреч на западных площадках. Поэтому пять дней назад в Брюсселе премьер Армении обязался признать площадь Азербайджана в 86600 кв км, то есть вместе с Карабахским экономическим районом, и тем самым отказался от армянских претензий на Карабах. Это признание создает твердую основу для скорейшей разработки окончательной версии мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - сказал Андрей Петров.

Перспективы московских переговоров

По оценке политолога, сегодняшняя встреча Байрамова и Мирзояна в Москве с высокой вероятностью может быть результативной, в то время как у встречи через неделю президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом Владимиром Путиным вероятность эффективности низкая.

"После решения Пашиняна не претендовать на Карабах у министров не осталось принципиальных препятствий для подготовки текста мирного договора. Мирзоян мог бы жестко настаивать на включение в документ пунктов о карабахских армянах, что неприемлемо, поскольку Карабах – это внутреннее дело Азербайджана, но будет поднимать эту тему скорее в мягкой форме. С Запада в Ереван идут сигналы о необходимости двигаться вперед, поэтому карабахский тормоз сегодня вряд ли будет использован. С другой стороны, Пашиняну не хотелось бы подписывать мирный договор при Владимире Путине – он предпочитает сделать это в Кишиневе, на саммите Европейского политического сообщества 1 июня, в присутствии всех своих западных патронов", - пояснил он.