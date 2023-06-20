Генсек ООН призвал участников зернового соглашения продлить его

Опубликовано: 20:47, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генсек ООН обратился к участникам зерновой сделки с призывом продлить ее. По его словам, это жизненно важное соглашение, которое необходимо продлить.

Генеральный секретарь ООН выступает за продление зерновой сделки. Об этом говорится в опубликованном 20 июня заявлении офиса генсека.

По словам Антониу Гутерриша, это жизненно важная сделка, которую следует продлить.

"Генеральный секретарь призывает все стороны ускорить операции, а также призывает их приложить все усилия по продлению этого жизненно важного соглашения"

– сказано в заявлении.

В нем также говорится, что организация нацелена на выполнение меморандума о взаимопонимании по экспорту продовольствия.

"ООН полностью привержена поддержке выполнения как черноморской инициативы, так и меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений"



– отметили в офисе генсека.

Когда истекает зерновое соглашение

Срок действия сделки завершится 17 июля 2023 года. Впервые она была заключена летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. Последний раз участники зернового соглашения продлили его 18 мая.