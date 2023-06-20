Генсек ООН призвал участников зернового соглашения продлить его

Генеральный секретарь ООН выступает за продление зерновой сделки. Об этом говорится в опубликованном 20 июня заявлении офиса генсека.
По словам Антониу Гутерриша, это жизненно важная сделка, которую следует продлить.
"Генеральный секретарь призывает все стороны ускорить операции, а также призывает их приложить все усилия по продлению этого жизненно важного соглашения"
– сказано в заявлении.
В нем также говорится, что организация нацелена на выполнение меморандума о взаимопонимании по экспорту продовольствия.
"ООН полностью привержена поддержке выполнения как черноморской инициативы, так и меморандума о взаимопонимании по экспорту российских продовольствия и удобрений"
– отметили в офисе генсека.
Когда истекает зерновое соглашение
Срок действия сделки завершится 17 июля 2023 года. Впервые она была заключена летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. Последний раз участники зернового соглашения продлили его 18 мая.