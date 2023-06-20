РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве назвали дату завершения зерновой сделки

Вид на МИД
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД России заявили, что "зерновая сделка" завершится 18 июля. В ведомстве добавили, что все идет к этому, но возможен новый раунд консультаций.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин рассказал о скором завершении "зерновой сделки".

По словам дипломата, сделка завершится 18 июля, потому что Москва сегодня ведет дело к этому. При этом он не исключил дальнейших консультаций по данному вопросу.

"У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются"

- Сергей Вершинин

Что такое зерновая сделка. Коротко и ясно

Что такое зерновая сделка. Коротко и ясно

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version