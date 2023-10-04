Гастрономические музеи России - названы лучшие

Опубликовано: 16:24, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В АТОР составили рейтинг самых интересных музеев России, связанных с едой. Большинство гастрономических музеев находится в Центральной России.

Гастрономический туризм, который становится все популярнее в России, может включать не только рестораны и дегустации, но и посещение специализированных музеев. Самые интересные музеи еды назвали в АТОР.

Так, в Санкт-Петербурге находится уникальный музей специй. Кроме того, в городе, пережившем блокаду, открыт музей, посвященный хлебу. Музеи хлеба можно также найти в Костроме, Тюмени, Владивостоке.

Кострома также позволит узнать интересные сведения о сыре, перед входом в здание музея установлена мычащая корова.

В городе Выборг Ленинградской области можно узнать историю кренделя, а в Коломне работает музей калачей.

Пряникам в России посвящено несколько экспозиций - в Туле, Рязани, Москве, Владимире, Ярославле.

Музей масла находится в Вологде, экспозиция разместилась в доме купца А.Бурлова. Сразу два необычных музея работают в Кирове, это Музей молока и Музей мороженого.

Музей арбуза можно найти в Астрахани, музей огурцов - в Луховицах, музей лука - в Ростове Великом.

Кроме того, в стране есть музей соли под открытым небом. В музей превращен старинный солеваренный завод в Пермском крае. Соликамск знаменит не только солью, но и обилием церквей.