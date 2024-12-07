Куда поехать без визы в 2025 году: страны Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и Кавказа

Возможность посещения зарубежной страны без визы - желанная для многих, кто планирует отдых в следующем году. Рассказываем о том, куда можно полететь и поехать без визы и даже просто по российскому паспорту в 2025 году.

Ближний Восток без визы

К счастью для тех, кто предпочитает страны, куда можно отправиться без визы, самые популярные направления для туризма среди россиян, останутся доступными в 2025 году. Среди ближневосточных государств, где можно побывать из России без визы, следующие:

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ виза для российских граждан не нужна. Без визы в ОАЭ можно оставаться до 90 дней, при этом медицинская страховка тоже не нужна. Добраться до Дубая, Абу-Даби, Шарджа, Рас-Эль-Хайма можно прямым рейсом из более чем 10 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.

Турция

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция, которая остаётся самой востребованной среди россиян стран для туризма, будет продолжать принимать граждан нашей страны без визы в 2025 году. Жить в Турции без визы россиянам можно два месяца подряд, но не более 90 дней в течение 6 месяцев. Загранпаспорт для Турции должен быть действительным как минимум еще 4 месяца после въезда в страну. В курортные города Турции можно попасть из 30 городов России, рейсы осуществляются ежедневно.

Египет

В североафриканском Египте, который относится к ближневосточному региону, тоже действует безвизовый режим для россиян. Виза ставится в паспорт по прибытию, стоит $ 25 и действует в течение 30 дней. Загранпаспорт для поездки в страну пирамид должен оставаться действительным как минимум полгода. Прежде, чем отправиться в Египет, убедитесь, что курорты, которые вы собираетесь посетить, безопасны: страна граничит с Палестиной, находящейся в состоянии конфликта с Израилем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безвизовая Азия

В несколько стран Южной и Юго-Восточной Азии, не менее популярных среди россиян, чем ближневосточные направления, в 2025 году тоже можно будет отправиться без визы. Шри-Ланка, Мальдивы, Вьетнам и Таиланд приветствуют российских туристов без виз, при этом:

на Шри-Ланке можно отдыхать без визы до 30 дней

Вьетнам пускает россиян на срок до 45 дней

на Мальдивы россияне могут поехать без визы на месяц с возможностью продления срока пребывания до трёх месяцев

в Таиланде без визы можно оставаться до 60 дней. Без визы в Таиланд можно въезжать неограниченное количество раз в году, а вот оставаться разрешено не более 90 дней в течение 6 месяцев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для всех четырех стран загранпаспорт должен действовать не менее полугода. Добраться до них можно прямыми рейсами из разных городов России.

В еще одну популярную среди российских туристов азиатскую страну, Китай, без визы, к сожалению, пока что попасть нельзя. Единственный вариант побывать в Китае без визы - это транзит сроком до 10 дней.

Страны Европы без визы

Страны Европы, которые входят в ЕС недоступны без виз для россиян. Тем не менее ряд южноевропейских стран продолжает держать двери открытыми для российских туристов в 2025 году. Среди них:

Сербия. Без визы в стране можно находиться до 30 дней. Срок действия загранпаспорта после завершения поездки должен составлять не менее трёх месяцев. Между Россией и Сербией действует прямое авиасообщение.

Без визы в стране можно находиться до 30 дней. Срок действия загранпаспорта после завершения поездки должен составлять не менее трёх месяцев. Между Россией и Сербией действует прямое авиасообщение. Босния и Герцеговина . Хотя прямого авиасообщения с южноевропейской страной нет, в неё можно попасть с пересадками. Отдыхать в Боснии и Герцеговине россиянам без визы позволено не более 30 дней и с действующим в течение как минимум трёх месяцев загранпаспортом.

. Хотя прямого авиасообщения с южноевропейской страной нет, в неё можно попасть с пересадками. Отдыхать в Боснии и Герцеговине россиянам без визы позволено не более 30 дней и с действующим в течение как минимум трёх месяцев загранпаспортом. Черногория открыта для безвизового пребывания россиян в течение 30 дней. Добраться до нее можно транзитом через Азербайджан, Сербию и Турцию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кавказ: нужен ли загранпаспорт для россиян

В страны Южного Кавказа в 2025 году россияне, как и прежде, смогут отправиться без визы.

Для поездки в Азербайджан россиянам потребуется только загранпаспорт, а оставаться в стране можно на срок до 90 дней. Между Россией и Азербайджаном действует прямое авиасообщение.

россиянам потребуется только загранпаспорт, а оставаться в стране можно на срок до 90 дней. Между Россией и Азербайджаном действует прямое авиасообщение. В Армению россияне смогут отправиться без визы, как с российским, так и заграничным паспортом, которые действительны на время поездки. Оставаться в Армении россиянам позволено до 180 дней. Добраться до Армении можно как самолётом, так и на машине.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Грузия - самая приветливая для российских туристов страна с точки зрения безвизового режима: там без визы россиянам можно оставаться до года. Авиасообщение с Грузией было восстановлено полтора года назад, но до страны также можно добраться на автотранспорте. Для того чтобы оказаться в Грузии, нужен действительный загранпаспорт.